Live
  • Субота 08.04.2023
    • Харків
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.91
    • 🟢

В Ізюмі ексгумували тіло жінки, яка загинула від обстрілу (фото)

Суспільство 11:02   07.04.2023
Олена Нагорна
В Ізюмі ексгумували тіло жінки, яка загинула від обстрілу (фото)

6 квітня у місті Ізюм Харківської області правоохоронці ексгумували тіло жінки, яка загинула на початку березня минулого року внаслідок ворожого обстрілу.

Жінка була похована на території домоволодіння, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Слідчі провели огляд місця події та вилучили тіло. Його направили на проведення судово-медичної експертизи”, – розповіли в поліції.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Читайте також:  Прокуратура ексгумувала тіло чоловіка, який загинув від обстрілу Харківщини

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

09:23
На Чугуївщині боєць ДСНС допомагав пораненим від вибуху міни і підірвався сам
08:35
Армія РФ била по прикордонному селу на Харківщині, є загиблий – Синєгубов
08:18
Поліція Харківщини затримала 75 потенційних диверсантів за добу
07:48
На Куп’янщині через обстріли горіло сільгосппідприємство та зруйновано дім
07:16
Ворог обстріляв райони 18 населених пунктів Харківщини – Генштаб

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «В Ізюмі ексгумували тіло жінки, яка загинула від обстрілу (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2023 в 11:02;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 квітня у місті Ізюм Харківської області правоохоронці ексгумували тіло жінки, яка загинула на початку березня минулого року внаслідок ворожого обстрілу.".