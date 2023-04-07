В Ізюмі ексгумували тіло жінки, яка загинула від обстрілу (фото)
6 квітня у місті Ізюм Харківської області правоохоронці ексгумували тіло жінки, яка загинула на початку березня минулого року внаслідок ворожого обстрілу.
Жінка була похована на території домоволодіння, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.
“Слідчі провели огляд місця події та вилучили тіло. Його направили на проведення судово-медичної експертизи”, – розповіли в поліції.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2023 в 11:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 квітня у місті Ізюм Харківської області правоохоронці ексгумували тіло жінки, яка загинула на початку березня минулого року внаслідок ворожого обстрілу.".