15 населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами армии РФ — Генштаб

Районы по меньшей мере 15 населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг за сутки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Враг обстрелял населенные пункты Ветеринарное, Ольховка, Терновая, Волчанск, Караичное и Чугуновка.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Колодязное, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Крахмальное, Кондрашовка, Песчаное и Берестовое.