15 населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами армии РФ — Генштаб
Районы по меньшей мере 15 населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг за сутки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Враг обстрелял населенные пункты Ветеринарное, Ольховка, Терновая, Волчанск, Караичное и Чугуновка.
На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Колодязное, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Крахмальное, Кондрашовка, Песчаное и Берестовое.
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2023 в 18:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 15 населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг за сутки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".