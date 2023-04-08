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15 населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами армии РФ — Генштаб

Происшествия 18:30   08.04.2023
Елена Нагорная
15 населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами армии РФ — Генштаб

Районы по меньшей мере 15 населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг за сутки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Враг обстрелял населенные пункты Ветеринарное, Ольховка, Терновая, Волчанск, Караичное и Чугуновка.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Колодязное, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Крахмальное, Кондрашовка, Песчаное и Берестовое.

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Автор: Елена Нагорная

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15 населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами армии РФ — Генштаб

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 апреля 2023 в 18:30;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 15 населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг за сутки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".