15 населених пунктів Харківщини були під обстрілами армії РФ – Генштаб
Райони щонайменше 15 населених пунктів Харківської області обстріляв ворог протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.
На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань супротивника не виявлено. Ворог обстріляв населені пункти Ветеринарне, Вільхівка, Тернова, Вовчанськ, Караїчне та Чугунівка.
На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Крохмальне, Кіндрашівка, Піщане та Берестове.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2023 в 18:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 15 населених пунктів Харківської області обстріляв ворог протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".