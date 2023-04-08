Ворог обстріляв райони 18 населених пунктів Харківщини – Генштаб

Райони щонайменше 18 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00.

На Слобожанському напрямку ознак формувань наступальних угруповань супротивника не виявлено. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах Бєлгородської області. Обстріляні населені пункти Гур’їв Козачок, Лук’янці, Верхня Писарівка, Графське, Зибине, Караїчне, Потихонове, Амбарне, Бологівка, Красне Перше та Новомлинськ.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Тополі, Фиголівка, Дворічна, Западне, Крохмальне, Гусинка та Кіндрашівка.

Ймовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.