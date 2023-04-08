Враг обстрелял районы 18 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб
Районы по меньшей мере 18 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.
На Слобожанском направлении признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах Белгородской области. Обстреляны населенные пункты Гурьев Казачок, Лукьянцы, Верхняя Писаревка, Графское, Зыбино, Караичное, Потихоново, Амбарное, Бологовка, Красное Первое и Новомлинск.
На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Тополи, Фиголевка, Двуречная, Западное, Крахмальное, Гусинка и Кондрашовка.
Вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов остается высокой по всей территории Украины.
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2023 в 07:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 18 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.".