Враг обстрелял районы 18 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

Районы по меньшей мере 18 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.

На Слобожанском направлении признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах Белгородской области. Обстреляны населенные пункты Гурьев Казачок, Лукьянцы, Верхняя Писаревка, Графское, Зыбино, Караичное, Потихоново, Амбарное, Бологовка, Красное Первое и Новомлинск.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Тополи, Фиголевка, Двуречная, Западное, Крахмальное, Гусинка и Кондрашовка.

Вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов остается высокой по всей территории Украины.