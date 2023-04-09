9 марта были самые мощные «прилеты» по Харькову, – Терехов

Российские оккупанты 9 марта массированно атаковали харьковскую критическую инфраструктуру. В результате обстрелов город двое суток был без электро-, водо- и теплоснабжения.

Об этом сообщил в интервью «Голосу Америки» Харьковский городской голова Игорь Терехов.

«Мощные прилеты С-300 по критической инфраструктуре города, самые мощные прилеты, самые мощные разрушения, которые они натворили», — отметил Терехов.

Мэр Харькова добавил, что ликвидировать последствия обстрелов было очень тяжело.

«Ведь не было электроснабжения, не было напряжения совсем, не было водоснабжения. Не ходил наш электротранспорт, мы были вынуждены сделать так, чтобы заменить электротранспорт, метрополитен – автобусными маршрутами. Эти двое суток были очень тяжелыми, с этим вызовом все харьковчане справились», — заявил Терехов.

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