Терехов оценил связь заявлений о восстановлении света и ракетных ударов РФ

Заявления о восстановлении электроснабжения в Харькове предназначены для украинцев и партнеров, говорит городской голова Игорь Терехов.

Об этом он заявил в интервью «Голосу Америки», отвечая на вопрос журналистки Ярины Матвийчук.

«У меня, как потребителя новостей, возникают такие стереотипные, возможно, представления. Один день я слышу, что Харьков обстреляли. Через два дня, что электроснабжение восстановили. Потом два дня — и снова Харьков обстреляли. Возникает логичный вопрос, что, может быть, не надо хвастаться тем, что вы восстановили? Чтобы россияне не слышали, что вы делаете», — предположила она.

«Слышат россияне или не слышат — это их дело. Мы говорим это для украинцев, для наших партнеров, чтобы они чувствовали, что мы работаем. Чтобы люди чувствовали положительную энергетику, потому что без этого невозможно. Когда мы включили уличное освещение, которого не было год. Эти эмоции, они такие! Не могу передать словами. Это было чем-то для харьковчан. Все фотографировались и радовались. Очень эмоциональное было включение. На следующие сутки был обстрел, был перерыв — не было электроснабжения. Но потом мы восстановили все, запустили, и сейчас более тысячи улиц в Харькове с освещением«, — ответил Терехов.