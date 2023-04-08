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Терехов оцінив зв’язок між заявами про відновлення світла та ударами РФ

Політика 21:32   08.04.2023
Олена Нагорна
Терехов оцінив зв’язок між заявами про відновлення світла та ударами РФ

Заяви щодо відновлення електропостачання у Харкові призначені для українців та партнерів, каже міський голова Ігор Терехов.

Про це він заявив в інтерв’ю “Голосу Америки”, відповідаючи на питання журналістки Ярини Матвійчук.

“У мене, як споживача новин виникають такі стереотипні, можливо, уявлення. Один день я чую, що Харків обстріляли. Через два дні, що електропостачання відновили. Потім два дні – і знову Харків обстріляли. Виникає логічне питання, що, можливо, не треба хвалитися тим, що ви відновили? Щоб росіяни не чули, що ви робите”, – припустила вона.

“Чують росіяни чи не чують – це їхня справа. Ми кажемо це для українців, для наших партнерів, щоб вони відчували, що ми працюємо. Щоб люди відчували позитивну енергетику, бо без цього неможливо. Коли ми ввімкнули вуличне освітлення, якого не було рік. Ці емоції, вони такі. Не можу передати словами. Це було чимось для харків’ян. Усі фотографувалися, усі раділи. Дуже емоційне було ввімкнення. Наступної доби був обстріл, була перерва – не було електропостачання. Але потім ми відновили все, запустили, і зараз понад тисяча вулиць у Харкові з освітленням”, – відповів Терехов.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2023 в 21:32;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заяви щодо відновлення електропостачання у Харкові призначені для українців та партнерів, каже міський голова Ігор Терехов.".