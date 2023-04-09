9 березня були найпотужніші «прильоти» по Харкову, – Терехов

Російські окупанти 9 березня масовано атакували харківську критичну інфраструктуру. Внаслідок обстрілів місто дві доби було без електро-, водо- та теплопостачання.

Про це повідомив в інтерв’ю “Голосу Америки” Харківський міський голова Ігор Терехов.

«Потужні прильоти С-300 по критичній інфраструктурі міста, самі потужні прильоти які були, самі потужні руйнування, які вони накоїли», – зазначив Терехов.

Мер Харкова додав, що ліквідувати наслідки обстрілів було дуже важко.

«Бо не було електропостачання, не було напруги зовсім, не було водопостачання. Не ходив електротранспорт наш, ми були вимушені зробити так, щоб замінити електротранспорт, метрополітен – автобусними маршрутами. Ці дві доби були дуже важкі, з цим викликом всі харків’яни впоралися», – заявив Терехов.