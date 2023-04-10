Обстрел Купянщины и Чугуевщины: полиция показала последствия (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Полиция Харьковщины опубликовала фото последствий ударов РФ по Купянскому и Чугуевскому районам. В результате обстрелов есть пострадавший.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, из-за обстрелов в селе Куриловка, Кучеровка и Петропавловка Купянского района повреждены частные дома и хозяйственные постройки.
В селе Караичное Чугуевского района ранения получил 36-летний гражданский мужчина. Его госпитализировали, добавили правоохранители.
На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники.
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2023 в 11:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковщины опубликовала фото последствий ударов РФ по Купянскому и Чугуевскому районам. В результате обстрелов есть пострадавший.".