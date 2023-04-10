Обстрел Купянщины и Чугуевщины: полиция показала последствия (фото)

Полиция Харьковщины опубликовала фото последствий ударов РФ по Купянскому и Чугуевскому районам. В результате обстрелов есть пострадавший.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, из-за обстрелов в селе Куриловка, Кучеровка и Петропавловка Купянского района повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

В селе Караичное Чугуевского района ранения получил 36-летний гражданский мужчина. Его госпитализировали, добавили правоохранители.

На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники.