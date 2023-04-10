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Обстрел Купянщины и Чугуевщины: полиция показала последствия (фото)

Общество 11:13   10.04.2023
Виктория Яковенко
Обстрел Купянщины и Чугуевщины: полиция показала последствия (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Полиция Харьковщины опубликовала фото последствий ударов РФ по Купянскому и Чугуевскому районам. В результате обстрелов есть пострадавший.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, из-за обстрелов в селе Куриловка, Кучеровка и Петропавловка Купянского района повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

В селе Караичное Чугуевского района ранения получил 36-летний гражданский мужчина. Его госпитализировали, добавили правоохранители.

На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники.

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Фото: ГУНП в Харьковской области
02
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 апреля 2023 в 11:13;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковщины опубликовала фото последствий ударов РФ по Купянскому и Чугуевскому районам. В результате обстрелов есть пострадавший.".