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Обстрел Харьковщины из РСЗО: Синегубов сообщил подробности

Происшествия 08:36   10.04.2023
Оксана Горун
Обстрел Харьковщины из РСЗО: Синегубов сообщил подробности

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что из-за удара из РСЗО «Град» по Купянскому району случился лесной пожар.

«В районе с. Подолы Купянского района из-за попадания с РСЗО «Град» по территории леса произошел лесной пожар», — написал Синегубов в telegram.

Он проинформировал также, что в Купянском районе обстрелами повреждены, по меньшей мере 15 частных домов в Куриловке. Также разрушения есть в Петропавловке.

Пострадал от обстрелов и Чугуевский район. Досталось приграничной Волчанской громаде.

«В результате минометного обстрела с. Караическое Волчанской громады Чугуевского района ранение получил 36-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в тяжелом состоянии», — написал Синегубов.

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Также, по его данным, враг обстреливал и Харьковский район области.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 апреля 2023 в 08:36;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что из-за удара из РСЗО «Град» по Купянскому району случился лесной пожар".