Обстрел Харьковщины из РСЗО: Синегубов сообщил подробности
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что из-за удара из РСЗО «Град» по Купянскому району случился лесной пожар.
«В районе с. Подолы Купянского района из-за попадания с РСЗО «Град» по территории леса произошел лесной пожар», — написал Синегубов в telegram.
Он проинформировал также, что в Купянском районе обстрелами повреждены, по меньшей мере 15 частных домов в Куриловке. Также разрушения есть в Петропавловке.
Пострадал от обстрелов и Чугуевский район. Досталось приграничной Волчанской громаде.
«В результате минометного обстрела с. Караическое Волчанской громады Чугуевского района ранение получил 36-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в тяжелом состоянии», — написал Синегубов.
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Также, по его данным, враг обстреливал и Харьковский район области.
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2023 в 08:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что из-за удара из РСЗО «Град» по Купянскому району случился лесной пожар".