Обстрел Харьковщины из РСЗО: Синегубов сообщил подробности

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что из-за удара из РСЗО «Град» по Купянскому району случился лесной пожар.

«В районе с. Подолы Купянского района из-за попадания с РСЗО «Град» по территории леса произошел лесной пожар», — написал Синегубов в telegram.

Он проинформировал также, что в Купянском районе обстрелами повреждены, по меньшей мере 15 частных домов в Куриловке. Также разрушения есть в Петропавловке.

Пострадал от обстрелов и Чугуевский район. Досталось приграничной Волчанской громаде.

«В результате минометного обстрела с. Караическое Волчанской громады Чугуевского района ранение получил 36-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в тяжелом состоянии», — написал Синегубов.

Также, по его данным, враг обстреливал и Харьковский район области.