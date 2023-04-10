Харьковщину обстреляли из РСЗО — Генштаб ВСУ
Генштаб в утренней сводке сообщил об ударе реактивными средствами залпового огня по Купянску, а также — обстрелах населенных пунктов у границы и линии фронта.
«За прошедшие сутки противник нанес 26 авиационных и 4 ракетных удара. Кроме того, враг совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. В результате попадания пострадали объекты гражданской инфраструктуры городов Купянск Харьковской области и Дружковка Донецкой области. Есть раненые среди гражданских, повреждены жилые здания», — отметили в сводке ГШ.
Количество раненых и то, где именно пострадали люди, в Генштабе не уточнили.
Кроме того, в течение суток враг обстрелял более десятка населенных пунктов из артиллерии и минометов.
«За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы населенных пунктов Ветеринарное, Казачья Лопань, Малая Даниловка, Гатище, Устиновка, Меловое, Великий Бурлук и Тополи на Харьковщине. На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное и Первомайское», — перечислили в Генштабе.
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Наступательные действия враг по-прежнему сосредотачивает на Донбассе. На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях за сутки Силы обороны отбили 58 атак.
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2023 в 07:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб в утренней сводке сообщил об ударе реактивными средствами залпового огня по Купянску, а также — обстрелах населенных пунктов у границы и линии фронта".