Харьковщину обстреляли из РСЗО — Генштаб ВСУ

Генштаб в утренней сводке сообщил об ударе реактивными средствами залпового огня по Купянску, а также — обстрелах населенных пунктов у границы и линии фронта.

«За прошедшие сутки противник нанес 26 авиационных и 4 ракетных удара. Кроме того, враг совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. В результате попадания пострадали объекты гражданской инфраструктуры городов Купянск Харьковской области и Дружковка Донецкой области. Есть раненые среди гражданских, повреждены жилые здания», — отметили в сводке ГШ.

Количество раненых и то, где именно пострадали люди, в Генштабе не уточнили.

Кроме того, в течение суток враг обстрелял более десятка населенных пунктов из артиллерии и минометов.

«За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы населенных пунктов Ветеринарное, Казачья Лопань, Малая Даниловка, Гатище, Устиновка, Меловое, Великий Бурлук и Тополи на Харьковщине. На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное и Первомайское», — перечислили в Генштабе.

Наступательные действия враг по-прежнему сосредотачивает на Донбассе. На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях за сутки Силы обороны отбили 58 атак.