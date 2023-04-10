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Харьковщину обстреляли из РСЗО — Генштаб ВСУ

Происшествия 07:10   10.04.2023
Оксана Горун
Харьковщину обстреляли из РСЗО — Генштаб ВСУ

Генштаб в утренней сводке сообщил об ударе реактивными средствами залпового огня по Купянску, а также — обстрелах населенных пунктов у границы и линии фронта.

«За прошедшие сутки противник нанес 26 авиационных и 4 ракетных удара. Кроме того, враг совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. В результате попадания пострадали объекты гражданской инфраструктуры городов Купянск Харьковской области и Дружковка Донецкой области. Есть раненые среди гражданских, повреждены жилые здания», — отметили в сводке ГШ.

Количество раненых и то, где именно пострадали люди, в Генштабе не уточнили.

Кроме того, в течение суток враг обстрелял более десятка населенных пунктов из артиллерии и минометов.

«За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы населенных пунктов Ветеринарное, Казачья Лопань, Малая Даниловка, Гатище, Устиновка, Меловое, Великий Бурлук и Тополи на Харьковщине. На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное и Первомайское», — перечислили в Генштабе.

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Наступательные действия враг по-прежнему сосредотачивает на Донбассе. На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях за сутки Силы обороны отбили 58 атак.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 апреля 2023 в 07:10;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб в утренней сводке сообщил об ударе реактивными средствами залпового огня по Купянску, а также — обстрелах населенных пунктов у границы и линии фронта".