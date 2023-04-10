Харківщину обстріляли з РСЗВ – Генштаб ЗСУ
Генштаб у ранковому зведенні повідомив про удар реактивними засобами залпового вогню по Куп’янську, а також – обстріли населених пунктів біля кордону та лінії фронту.
“Протягом минулої доби противник завдав 26 авіаційних та 4 ракетних удари. Окрім того ворог здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Внаслідок влучання постраждали об’єкти цивільної інфраструктури міст Куп’янськ на Харківщині та Дружківка на Донеччині. Є поранені серед цивільних громадян, пошкоджено житлові будівлі“, – зазначили у зведенні ГШ.
Кількість поранених і те, де саме постраждали люди, у Генштабі не уточнили.
Крім того, протягом доби ворог обстріляв понад десяток населених пунктів з артилерії та мінометів.
“Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Ветеринарне, Козача Лопань, Мала Данилівка, Гатище, Устинівка, Мілове, Великий Бурлук та Тополі на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Першотравневе”, – перерахували в Генштабі.
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Наступальні дії ворог, як і раніше, зосереджує на Донбасі. На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках за добу Сили оборони відбили 58 атак.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2023 в 07:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб у ранковому зведенні повідомив про удар реактивними засобами залпового вогню по Куп’янську, а також – обстріли населених пунктів біля кордону та лінії фронту".