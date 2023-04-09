Армія РФ обстріляла Харківщину: Синєгубов пише про пораненого
9 квітня війська РФ із мінометів обстріляли село Караїчне Чугуївського району. У результаті обстрілу серйозні травми отримав цивільний 30-річний чоловік.
Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він додає: постраждалого шпиталізували.
Також під ворожим вогнем сьогодні опинився Куп’янськ. Окупанти з РСЗВ обстрілювали житлові будинки та приватні території.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2023 в 14:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 квітня війська РФ із мінометів обстріляли село Караїчне Чугуївського району. У результаті обстрілу серйозні травми отримав цивільний 30-річний чоловік.".