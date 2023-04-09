Армія РФ обстріляла Харківщину: Синєгубов пише про пораненого

9 квітня війська РФ із мінометів обстріляли село Караїчне Чугуївського району. У результаті обстрілу серйозні травми отримав цивільний 30-річний чоловік.

Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він додає: постраждалого шпиталізували.

Також під ворожим вогнем сьогодні опинився Куп’янськ. Окупанти з РСЗВ обстрілювали житлові будинки та приватні території.