Армия РФ обстреляла Харьковщину: Синегубов пишет о раненом

9 апреля войска РФ из минометов обстреляли село Караичное Чугуевского района. В результате обстрела серьезные травмы получил гражданский 30-летний мужчина.

Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он добавляет: пострадавшего госпитализировали.

Также под вражеским огнем сегодня оказался Купянск. Оккупанты из РСЗО обстреливали жилые дома и частные территории, рассказал Синегубов.