Армия РФ обстреляла Харьковщину: Синегубов пишет о раненом
9 апреля войска РФ из минометов обстреляли село Караичное Чугуевского района. В результате обстрела серьезные травмы получил гражданский 30-летний мужчина.
Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он добавляет: пострадавшего госпитализировали.
Также под вражеским огнем сегодня оказался Купянск. Оккупанты из РСЗО обстреливали жилые дома и частные территории, рассказал Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2023 в 14:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 апреля войска РФ из минометов обстреляли село Караичное Чугуевского района, В результате обстрела серьезные травмы получил гражданский 30-летний мужчина.".