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Армия РФ обстреляла Харьковщину: Синегубов пишет о раненом

Происшествия 14:33   09.04.2023
Виктория Яковенко
Армия РФ обстреляла Харьковщину: Синегубов пишет о раненом

9 апреля войска РФ из минометов обстреляли село Караичное Чугуевского района. В результате обстрела серьезные травмы получил гражданский 30-летний мужчина.

Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он добавляет: пострадавшего госпитализировали.

Также под вражеским огнем сегодня оказался Купянск. Оккупанты из РСЗО обстреливали жилые дома и частные территории, рассказал Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко

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Армия РФ обстреляла Харьковщину: Синегубов пишет о раненом

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 апреля 2023 в 14:33;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 апреля войска РФ из минометов обстреляли село Караичное Чугуевского района, В результате обстрела серьезные травмы получил гражданский 30-летний мужчина.".