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Обстріл Харківщини з РСЗВ: Синєгубов повідомив подробиці

Події 08:36   10.04.2023
Оксана Горун
Обстріл Харківщини з РСЗВ: Синєгубов повідомив подробиці

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що через удар з РСЗВ “Град” по Куп’янському району сталася лісова пожежа.

“У районі с. Подоли Куп’янського району через влучання з РСЗВ “Град” по території лісу сталася лісова пожежа”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він поінформував також, що в Куп’янському районі обстрілами пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків у Курилівці. Також руйнування є у Петропавлівці.

Постраждав від обстрілу і Чугуївський район. Дісталося прикордонній Вовчанській громаді.

“Внаслідок мінометного обстрілу с. Караїчне Вовчанської громади Чугуївського району поранення зазнав 36-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у важкому стані”, – написав Синєгубов.

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Також, за його даними, ворог обстрілював Харківський район області.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2023 в 08:36;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що через удар з РСЗВ “Град” по Куп’янському району сталася лісова пожежа".