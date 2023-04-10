Обстріл Харківщини з РСЗВ: Синєгубов повідомив подробиці

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що через удар з РСЗВ “Град” по Куп’янському району сталася лісова пожежа.

“У районі с. Подоли Куп’янського району через влучання з РСЗВ “Град” по території лісу сталася лісова пожежа”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він поінформував також, що в Куп’янському районі обстрілами пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків у Курилівці. Також руйнування є у Петропавлівці.

Постраждав від обстрілу і Чугуївський район. Дісталося прикордонній Вовчанській громаді.

“Внаслідок мінометного обстрілу с. Караїчне Вовчанської громади Чугуївського району поранення зазнав 36-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у важкому стані”, – написав Синєгубов.

Також, за його даними, ворог обстрілював Харківський район області.