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Обстріл Куп’янщини та Чугуївщини: поліція показала наслідки (фото)

Суспільство 11:13   10.04.2023
Вікторія Яковенко
Обстріл Куп’янщини та Чугуївщини: поліція показала наслідки (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Поліція Харківщини опублікувала фото наслідків ударів РФ по Куп’янському та Чугуївському районах. Внаслідок обстрілів є постраждалий.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, через обстріли в селі Курилівка, Кучерівка та Петропавлівка Куп’янського району пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.

В селі Караїчне Чугуївського району поранення отримав 36-річний цивільний чоловік. Його шпиталізували, додали правоохоронці.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

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Фото: ГУНП в Харківській області
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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2023 в 11:13;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківщини опублікувала фото наслідків ударів РФ по Куп’янському та Чугуївському районах. Внаслідок обстрілів є постраждалий.".