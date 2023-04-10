Обстріл Куп’янщини та Чугуївщини: поліція показала наслідки (фото)

Поліція Харківщини опублікувала фото наслідків ударів РФ по Куп’янському та Чугуївському районах. Внаслідок обстрілів є постраждалий.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, через обстріли в селі Курилівка, Кучерівка та Петропавлівка Куп’янського району пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.

В селі Караїчне Чугуївського району поранення отримав 36-річний цивільний чоловік. Його шпиталізували, додали правоохоронці.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.