Обстріл Куп’янщини та Чугуївщини: поліція показала наслідки (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
Поліція Харківщини опублікувала фото наслідків ударів РФ по Куп’янському та Чугуївському районах. Внаслідок обстрілів є постраждалий.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, через обстріли в селі Курилівка, Кучерівка та Петропавлівка Куп’янського району пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.
В селі Караїчне Чугуївського району поранення отримав 36-річний цивільний чоловік. Його шпиталізували, додали правоохоронці.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2023 в 11:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківщини опублікувала фото наслідків ударів РФ по Куп’янському та Чугуївському районах. Внаслідок обстрілів є постраждалий.".