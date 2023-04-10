Один из харьковских трамваев во вторник изменит маршрут

С 9:30 до 15:00 во вторник, 11 апреля, трамвай №27 в Харькове изменит маршрут.

В связи с ремонтом трамвайного пути в указанное время электротранспорт не будет ходить по части улиц Молочной и Гольдберговской, сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета.

Трамвай будет курсировать так: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – пл. Конституции – пл. Павловская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново»;

в обратном направлении — по своему основному маршруту.