Один из харьковских трамваев во вторник изменит маршрут
С 9:30 до 15:00 во вторник, 11 апреля, трамвай №27 в Харькове изменит маршрут.
В связи с ремонтом трамвайного пути в указанное время электротранспорт не будет ходить по части улиц Молочной и Гольдберговской, сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета.
Трамвай будет курсировать так: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – пл. Конституции – пл. Павловская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново»;
в обратном направлении — по своему основному маршруту.
Читайте также: В мэрии объяснили, зачем харьковчан опрашивают в общественном транспорте
Новости по теме:
Вы читали новость: «Один из харьковских трамваев во вторник изменит маршрут»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 10 апреля 2023 в 22:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 9:30 до 15:00 во вторник, 11 апреля, трамвай №27 в Харькове изменит маршрут.".