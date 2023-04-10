Один із харківських трамваїв у вівторок змінить маршрут

З 9:30 до 15:00 у вівторок, 11 квітня, трамвай №27 у Харкові змінить маршрут.

У зв’язку з ремонтом трамвайної колії у вказаний час електротранспорт не ходитиме по вулицях Молочній та Гольдбергівській, повідомляють у пресслужбі Харківської міськради.

Трамвай курсуватиме так: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове»;

у зворотному напрямку – за своїм основним маршрутом.