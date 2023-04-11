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21 населенный пункт Харьковщины был под обстрелами армии РФ — Генштаб

Происшествия 18:22   11.04.2023
Елена Нагорная
21 населенный пункт Харьковщины был под обстрелами армии РФ — Генштаб

Районы 21 населенного пункта Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Противник удерживает подразделения в приграничных районах Курской и Белгородской областей, продолжает инженерное оборудование местности. Оккупанты обстреляли населенные пункты Ветеринарное, Глубокое, Гатище, Волчанск, Зыбино, Волоховка, Охримовка, Черняков, Комиссарово, Бударки и Должанка.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Колодязное, Каменка, Тополи, Красное Первое, Редкодуб, Новомлинск, Двуречная, Кондрашовка, Песчаное и Берестовое.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов и в дальнейшем остается высокой по всей территории Украины.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 18:22;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы 21 населенного пункта Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".