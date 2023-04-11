Генерал Бен Ходжес оценил готовность ВСУ к контрнаступлению
По мнению экс-командующего силами США в Европе Бена Ходжеса, украинский Генштаб провел очень хорошую подготовку к контрнаступлению.
Такое мнение эксперт высказал в интервью DW. Ходжес, который неоднократно заявлял, что Крым могут освободить уже летом 2023 года, не отказывается от этого прогноза с одним условием. Если Украине дадут высокоточное далекобойное оружие. В таком случае, считает Ходжес, Крым могут деоккупировать к концу августа.
«Думаю, что украинский Генштаб провел очень хорошую подготовку того, что станет контрнаступлением, когда будут созданы подходящие условия. Это означает погодные условия, когда земля будет сухой, а также, и это главное, когда они (ВСУ. — Ред.) проведут достаточно тренировок и выстроят свою логистику. Думаю, что мы увидим очень профессиональное наступление, очень эффективное, и целью его будет изолировать Крым и создать условия для его возможного освобождения позже в текущем году», — заявил Ходжес.
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Ранее в ОК «Юг» ВСУ заявляли, что «готовят» оккупантов к контрнаступлению.
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 07:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По мнению экс-командующего силами США в Европе Бена Ходжеса, украинский Генштаб провел очень хорошую подготовку к контрнаступлению".