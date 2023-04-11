Генерал Бен Ходжес оцінив готовність ЗСУ до контрнаступу

На думку екскомандувача силами США в Європі Бена Ходжеса, український Генштаб провів дуже добру підготовку до контрнаступу.

Таку думку експерт висловив в інтерв’ю DW. Ходжес, який неодноразово заявляв, що Крим можуть звільнити вже влітку 2023 року, не цурається цього прогнозу з однією умовою. Якщо Україні дадуть високоточну далекобійну зброю. У такому разі, вважає Ходжес, Крим можуть деокупувати до кінця серпня.

“Думаю, що український Генштаб провів дуже хорошу підготовку того, що стане контрнаступом, коли буде створено відповідні умови. Це означає погодні умови, коли земля буде сухою, а також, і це головне, коли вони (ЗСУ – Ред.) проведуть достатньо тренувань і вибудують свою логістику. Думаю, що ми побачимо дуже професійний наступ, дуже ефективний, і метою його буде ізолювати Крим та створити умови для його можливого звільнення пізніше цього року”, – заявив Ходжес.

Раніше в ОК “Південь” ЗСУ заявляли, що “готують” окупантів до контрнаступу.