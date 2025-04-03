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Кремль играет с США — Ходжес

Мир 11:43   03.04.2025
Бен Ходжес
бывший командующий армией США в Европе
Кремль играет с США — Ходжес Фото: mk.usembassy.gov

Кремль играет с США. Они делают все, чтобы продолжать войну, но оставаться в этой игре и поддерживать интерес Трампа. Думаю, Трамп в какой-то момент поймет или ему придется столкнуться с тем фактом, что Россия в этом не заинтересована, что она издевается над США. Поэтому в какой-то момент Трамп разозлится настолько, что скажет «достаточно» и использует все рычаги влияния, которые у него есть. Надеюсь, это произойдет в ближайшее время.

Автор: Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе
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  • • Дата публикации материала: 3 апреля 2025 в 11:43;

  • Корреспондент Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кремль играет с США. Они делают все, чтобы продолжать войну, но оставаться в этой игре и поддерживать интерес Трампа. Думаю,…".