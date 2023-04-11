21 населений пункт Харківщини був під обстрілом армії РФ – Генштаб
Райони 21 населеного пункту Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.
На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Супротивник утримує підрозділи у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей, продовжує інженерне обладнання місцевості. Окупанти обстріляли населені пункти Ветеринарне, Глибоке, Гатище, Вовчанськ, Зибине, Волохівка, Охрімівка, Черняків, Комісарове, Бударки та Довжанка.
На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Колодязне, Кам’янка, Тополі, Красне Перше, Рідкодуб, Новомлинськ, Дворічна, Кіндрашівка, Піщане та Берестове.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2023 в 18:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони 21 населеного пункту Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".