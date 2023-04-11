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Армия РФ обстреляла более 15 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 07:25   11.04.2023
Оксана Горун
Армия РФ обстреляла более 15 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб Фото: Генеральный штаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте по состоянию на 6:00 11 апреля.

«За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Ветеринарное, Стрелечья, Старица, Гатище, Волчанские Хутора, Охримовка, Малая Волчья и Ольховатка на Харьковщине. На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись населенные пункты Каменка, Колодязное, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Ольшана, Кондрашовка, Кисловка и Берестовое», — перечислили в сводке Генштаба.

В целом по территории Украины враг нанес 39 авиационных и семь ракетных ударов (четыре из них из ЗРК С-300 по Краматорску). Также армия РФ произвела 47 обстрелов из РСЗО.

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Наступательные действия армия РФ продолжает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки там Силы обороны отбили 52 атаки противника.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 07:25;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте по состоянию на 6:00 11 апреля".