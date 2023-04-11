Армия РФ обстреляла более 15 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте по состоянию на 6:00 11 апреля.

«За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Ветеринарное, Стрелечья, Старица, Гатище, Волчанские Хутора, Охримовка, Малая Волчья и Ольховатка на Харьковщине. На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись населенные пункты Каменка, Колодязное, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Ольшана, Кондрашовка, Кисловка и Берестовое», — перечислили в сводке Генштаба.

В целом по территории Украины враг нанес 39 авиационных и семь ракетных ударов (четыре из них из ЗРК С-300 по Краматорску). Также армия РФ произвела 47 обстрелов из РСЗО.

Наступательные действия армия РФ продолжает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки там Силы обороны отбили 52 атаки противника.