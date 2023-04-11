Армія РФ обстріляла понад 15 населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті станом на 6:00 11 квітня.

“Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Стариця, Гатище, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Мала Вовча та Вільхуватка на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Вільшана, Кіндрашівка, Кислівка та Берестове Харківської області“, – перерахували у зведенні Генштабу.

Загалом по території України ворог завдав 39 авіаційних та сім ракетних ударів (чотири з них із ЗРК С-300 по Краматорську). Також армія РФ здійснила 47 обстрілів із РСЗВ.

Наступальні дії армія РФ продовжує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби там Сили оборони відбили 52 атаки противника.