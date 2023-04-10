“Живемо, як у війні”: як виглядає Куп’янськ, який обстрілюють щодня (відео)

Ракетні удари по місту Куп’янськ Харківської області відбуваються приблизно раз на три дні, і щодня російські військові б’ють по населеному пункту з артилерії, розповів журналістам BIHUS Info начальник Куп’янського відділення ДСНС Вадим Кіяшко.

За словами голови Куп’янської РВА Андрія Канашевича, наразі в Куп’янській міській громаді залишаються 12 із 55 тисяч мешканців.

“Якщо восени летіло по адмінбудівлях, по комунальних установах, то станом на сьогодні, останній місяць, летить здебільшого по цивільній інфраструктурі, по приватних будинках. Людей залишилось не так багато в місті. Тому й мало постраждалих”, – зазначив Канашевич.

“З вересня прилітає, що робить. Щоночі та щодня. Це сьогодні щось затихло. Світла немає, води немає. Ми вже звикли. Живемо, як у війні. Усе можна пережити. Жити можна. Роботи немає. Бачите, все розбито. Гуманітарка і що залишилось у погребі. На то й живемо», — каже мешканець Куп’янська Володимир.

Він розповів, що мешканці намагаються не з’являтися на вулиці після обіду.

“Страшно, б’ють. А що робити. Діватися нікуди. Якщо буде, як у Дворічній. Дворічної уже ж немає в нас. Тоді і ми поїдемо. У мене мати стара. Діти нікуди. 86 років. То й сиджу з нею. З вересня ми звикли вже”, — додає чоловік.

«Вони обстрілюють цивільні об’єкти ймовірно вважаючи, що там є українські військові. Це безпосередньо напад на культурні, релігійні, медичні, освітні, навчальні заклади або адміністративні будівлі, які не використовуються для розміщення живої сили або техніки. Руйнування цих об’єктів заборонено міжнародним правом», – коментує керівник департаменту документування воєнних злочинів УГСПЛ Сергій Мовчан.

Нагадаємо, Генштаб у ранковому зведенні повідомив про удар реактивними засобами залпового вогню по Куп’янську.