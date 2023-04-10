«Живем, как в войне»: как сейчас выглядит Купянск на Харьковщине (видео)

Ракетные удары по городу Купянск Харьковской области происходят примерно раз в три дня, и ежедневно российские военные бьют по населенному пункту из артиллерии, рассказал журналистам BIHUS Info начальник Купянского отделения ГСЧС Вадим Кияшко.

По словам главы Купянской РВА Андрея Канашевича, сейчас в Купянской городской громаде остаются 12 из 55 тысяч жителей.

«Если осенью летело по админзданиям, по коммунальным учреждениям, то последний месяц летит в основном по гражданской инфраструктуре, по частным домам. Людей осталось не так много в городе. Поэтому и мало пострадавших», — отметил Канашевич.

«С сентября прилетает, что делает. Каждую ночь и ежедневно. Это сегодня что-то затихло. Света нет, воды нет. Мы уже привыкли. Живем, как в войне. Все можно пережить. Жить можно. Работы нет. Видите, все разбито. Гуманитарка и что осталось в погребе. На то и живем», — говорит житель Купянска Владимир.

Он рассказал, что жители стараются не появляться на улице после обеда.

«Страшно, бьют. А что делать. Деваться некуда. Если будет, как в Двуречной. Двуречной уже же нет у нас. Тогда и мы уедем. У меня мать старая. Дети никуда. 86 лет. Так и сижу с ней. С сентября мы привыкли уже», — добавляет мужчина.

«Они обстреливают гражданские объекты вероятно считая, что там есть украинские военные. Это непосредственно нападение на культурные, религиозные, медицинские, образовательные, учебные заведения или административные здания, которые не используются для размещения живой силы или техники. Разрушение этих объектов запрещено международным правом», — комментирует руководитель департамента документирования военных преступлений УХСПЧ Сергей Мовчан.

Напомним, Генштаб в утренней сводке сообщил об ударе реактивными средствами залпового огня по Купянску.