На Харьковщине завершили отопительный сезон

Последними отопительный период завершили Слобожанская и Волчанская громады, сообщили в ХОВА.

«В Харьковской области завершен отопительный сезон. В эти выходные прекратили отопление в Слобожанской и Волчанской громадах. Неделю назад уже последней отключали от тепла социальную сферу Барвенковской, Богодуховской, Валковской, Кегичевской, Первомайской, Чугуевской и Мерефянской громад», — проинформировала пресс-служба ХОВА.

Там отметили, что минувшей зимой топить приходилось подчас электричеством. А гражданам бесплатно выдавали дрова для обогрева собственных домов.

«Отопительный сезон уже закончился, поскольку согласно установленным нормам, при средней температуре воздуха свыше +8°С в течение трех суток услуги по центральному теплоснабжению потребителей можно прекращать», — дополнительно уточнили в областной военной администрации.