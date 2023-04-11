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На Харьковщине завершили отопительный сезон

Общество 10:44   11.04.2023
Оксана Горун
На Харьковщине завершили отопительный сезон

Последними отопительный период завершили Слобожанская и Волчанская  громады, сообщили в ХОВА.

«В Харьковской области завершен отопительный сезон. В эти выходные прекратили отопление в Слобожанской и Волчанской громадах. Неделю назад уже последней отключали от тепла социальную сферу Барвенковской, Богодуховской, Валковской, Кегичевской, Первомайской, Чугуевской и Мерефянской громад», — проинформировала пресс-служба ХОВА.

Там отметили, что минувшей зимой топить приходилось подчас электричеством. А гражданам бесплатно выдавали дрова для обогрева собственных домов.

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    • «Отопительный сезон уже закончился, поскольку согласно установленным нормам, при средней температуре воздуха свыше +8°С в течение трех суток услуги по центральному теплоснабжению потребителей можно прекращать», — дополнительно уточнили в областной военной администрации.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 10:44;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последними отопительный период завершили Слобожанская и Волчанская  громады, сообщили в ХОВА".