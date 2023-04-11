На Харьковщине завершили отопительный сезон
Последними отопительный период завершили Слобожанская и Волчанская громады, сообщили в ХОВА.
«В Харьковской области завершен отопительный сезон. В эти выходные прекратили отопление в Слобожанской и Волчанской громадах. Неделю назад уже последней отключали от тепла социальную сферу Барвенковской, Богодуховской, Валковской, Кегичевской, Первомайской, Чугуевской и Мерефянской громад», — проинформировала пресс-служба ХОВА.
Там отметили, что минувшей зимой топить приходилось подчас электричеством. А гражданам бесплатно выдавали дрова для обогрева собственных домов.
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«Отопительный сезон уже закончился, поскольку согласно установленным нормам, при средней температуре воздуха свыше +8°С в течение трех суток услуги по центральному теплоснабжению потребителей можно прекращать», — дополнительно уточнили в областной военной администрации.
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 10:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последними отопительный период завершили Слобожанская и Волчанская громады, сообщили в ХОВА".