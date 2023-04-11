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На Харківщині завершили опалювальний сезон

Суспільство 10:44   11.04.2023
Оксана Горун
На Харківщині завершили опалювальний сезон

Останніми опалювальний період завершили Слобожанська та Вовчанська громади, повідомили в ХОВА.

“У Харківській області завершено опалювальний сезон. Цими вихідними припинили опалення в Слобожанській та Вовчанській громадах. Тиждень тому вже останньою відключали від тепла соціальну сферу Барвінківської, Богодухівської, Валківської, Кегичівської, Первомайської, Чугуївської та Мереф’янської громад“, проінформувала пресслужба ХОВА.

Там зазначили, що минулої зими топити часом доводилося електрикою. А громадянам безоплатно видавали дрова для обігріву власних будинків.

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    • “Наразі опалювальний сезон вже закінчився, оскільки згідно з встановленими нормами, за середньої температури повітря понад +8°С протягом трьох діб послуги з центрального теплопостачання споживачів можна припиняти”, – додатково уточнили в обласній військовій адміністрації.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2023 в 10:44;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Останніми опалювальний період завершили Слобожанська та Вовчанська громади, повідомили в ХОВА".