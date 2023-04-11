На Харківщині завершили опалювальний сезон

Останніми опалювальний період завершили Слобожанська та Вовчанська громади, повідомили в ХОВА.

“У Харківській області завершено опалювальний сезон. Цими вихідними припинили опалення в Слобожанській та Вовчанській громадах. Тиждень тому вже останньою відключали від тепла соціальну сферу Барвінківської, Богодухівської, Валківської, Кегичівської, Первомайської, Чугуївської та Мереф’янської громад“, – проінформувала пресслужба ХОВА.

Там зазначили, що минулої зими топити часом доводилося електрикою. А громадянам безоплатно видавали дрова для обігріву власних будинків.

“Наразі опалювальний сезон вже закінчився, оскільки згідно з встановленими нормами, за середньої температури повітря понад +8°С протягом трьох діб послуги з центрального теплопостачання споживачів можна припиняти”, – додатково уточнили в обласній військовій адміністрації.