На Харківщині завершили опалювальний сезон
Останніми опалювальний період завершили Слобожанська та Вовчанська громади, повідомили в ХОВА.
“У Харківській області завершено опалювальний сезон. Цими вихідними припинили опалення в Слобожанській та Вовчанській громадах. Тиждень тому вже останньою відключали від тепла соціальну сферу Барвінківської, Богодухівської, Валківської, Кегичівської, Первомайської, Чугуївської та Мереф’янської громад“, – проінформувала пресслужба ХОВА.
Там зазначили, що минулої зими топити часом доводилося електрикою. А громадянам безоплатно видавали дрова для обігріву власних будинків.
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“Наразі опалювальний сезон вже закінчився, оскільки згідно з встановленими нормами, за середньої температури повітря понад +8°С протягом трьох діб послуги з центрального теплопостачання споживачів можна припиняти”, – додатково уточнили в обласній військовій адміністрації.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2023 в 10:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Останніми опалювальний період завершили Слобожанська та Вовчанська громади, повідомили в ХОВА".