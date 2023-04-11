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Работники немецкой компании два дня будут бесплатно убирать центр Харькова

Общество 20:45   11.04.2023
Елена Нагорная
Работники немецкой компании два дня будут бесплатно убирать центр Харькова Фото: Харьковский горсовет

Волонтерский проект по уборке пострадавших от агрессии РФ городов Украины, который реализовывает немецкая компания Karcher, добрался до Харькова. На его презентации 11 апреля побывал мэр города Игорь Терехов.

В рамках проекта «Karcher убирает Украину» компания в течение двух дней будет убирать центр города, рассказали в пресс-службе Харьковского горсовета.

«Наш город всегда был и будет чистым. Поэтому в перспективе мы будем договариваться о приобретении новой уборочной техники, поставки качественного оборудования. Эта техника — всесезонная: зимой убирает снег, летом — пыль, а также очищает тротуары. А именно это нам и нужно», — отметил городской голова.


Фото: Харьковский горсовет

На сайте компании сообщается, что их работники с помощью современной коммунальной техники убирают города, пострадавшие от боевых действий в течение первых месяцев войны. Ранее они уже побывали в Буче, Ирпене и Макарове.

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Автор: Елена Нагорная

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    • • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 20:45;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Волонтерский проект по уборке пострадавших от агрессии РФ городов Украины, который реализовывает немецкая компания Karcher, добрался до Харькова. На его презентации 11 апреля побывал мэр города Игорь Терехов.".