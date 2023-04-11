Работники немецкой компании два дня будут бесплатно убирать центр Харькова
Волонтерский проект по уборке пострадавших от агрессии РФ городов Украины, который реализовывает немецкая компания Karcher, добрался до Харькова. На его презентации 11 апреля побывал мэр города Игорь Терехов.
В рамках проекта «Karcher убирает Украину» компания в течение двух дней будет убирать центр города, рассказали в пресс-службе Харьковского горсовета.
«Наш город всегда был и будет чистым. Поэтому в перспективе мы будем договариваться о приобретении новой уборочной техники, поставки качественного оборудования. Эта техника — всесезонная: зимой убирает снег, летом — пыль, а также очищает тротуары. А именно это нам и нужно», — отметил городской голова.
Фото: Харьковский горсовет
На сайте компании сообщается, что их работники с помощью современной коммунальной техники убирают города, пострадавшие от боевых действий в течение первых месяцев войны. Ранее они уже побывали в Буче, Ирпене и Макарове.
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 20:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Волонтерский проект по уборке пострадавших от агрессии РФ городов Украины, который реализовывает немецкая компания Karcher, добрался до Харькова. На его презентации 11 апреля побывал мэр города Игорь Терехов.".