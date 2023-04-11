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Працівники німецької компанії два дні безкоштовно прибиратимуть центр Харкова

Суспільство 20:45   11.04.2023
Олена Нагорна
Працівники німецької компанії два дні безкоштовно прибиратимуть центр Харкова

Волонтерський проєкт з прибирання постраждалих від агресії РФ міст України, який реалізовує німецька компанія Karcher, дістався Харкова. На його презентації 11 квітня побував мер міста Ігор Терехов.

У межах проєкту “Karcher прибирає Україну” компанія протягом двох днів прибиратиме центр міста, розповіли у пресслужбі Харківської міськради.

“Наше місто завжди було і буде чистим. Тому в перспективі ми домовлятимемося про придбання нової прибиральної техніки, постачання якісного обладнання. Ця техніка – всесезонна: взимку прибирає сніг, влітку – пил, а також очищує тротуари. А саме це нам і потрібно”, – зазначив міський голова.


Фото: Харківська міськрада

На сайті компанії повідомляється, що їхні працівники за допомогою сучасної комунальної техніки прибирають міста, які постраждали від бойових дій протягом перших місяців війни. Раніше вони вже побували у Бучі, Ірпені та Макарові.

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Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2023 в 20:45;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Волонтерський проєкт з прибирання постраждалих від агресії РФ міст України, який реалізовує німецька компанія Karcher, дістався Харкова. На його презентації 11 квітня побував мер міста Ігор Терехов.".