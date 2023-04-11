Працівники німецької компанії два дні безкоштовно прибиратимуть центр Харкова
Волонтерський проєкт з прибирання постраждалих від агресії РФ міст України, який реалізовує німецька компанія Karcher, дістався Харкова. На його презентації 11 квітня побував мер міста Ігор Терехов.
У межах проєкту “Karcher прибирає Україну” компанія протягом двох днів прибиратиме центр міста, розповіли у пресслужбі Харківської міськради.
“Наше місто завжди було і буде чистим. Тому в перспективі ми домовлятимемося про придбання нової прибиральної техніки, постачання якісного обладнання. Ця техніка – всесезонна: взимку прибирає сніг, влітку – пил, а також очищує тротуари. А саме це нам і потрібно”, – зазначив міський голова.
Фото: Харківська міськрада
На сайті компанії повідомляється, що їхні працівники за допомогою сучасної комунальної техніки прибирають міста, які постраждали від бойових дій протягом перших місяців війни. Раніше вони вже побували у Бучі, Ірпені та Макарові.
Читайте також: Дорожники проводять весняне прибирання на Харківщині
Новини за темою:
Ви читали новину: «Працівники німецької компанії два дні безкоштовно прибиратимуть центр Харкова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2023 в 20:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Волонтерський проєкт з прибирання постраждалих від агресії РФ міст України, який реалізовує німецька компанія Karcher, дістався Харкова. На його презентації 11 квітня побував мер міста Ігор Терехов.".