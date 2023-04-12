11 населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами врага за сутки — Генштаб

Районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Противник удерживает подразделения в приграничных районах Курской и Белгородской областей, продолжает инженерное оборудование местности. В течение суток обстреляны населенные пункты Ветеринарное, Волчанск, Варваровка, Землянки, Комиссарово и Колодязное.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополи, Красное Первое, Двуречная, Западное и Кондрашовка.

Вероятность ракетных и авиационных ударов и в дальнейшем остается высокой по всей территории Украины.