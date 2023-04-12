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11 населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами врага за сутки — Генштаб

Происшествия 18:36   12.04.2023
Елена Нагорная
11 населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами врага за сутки — Генштаб

Районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Противник удерживает подразделения в приграничных районах Курской и Белгородской областей, продолжает инженерное оборудование местности. В течение суток обстреляны населенные пункты Ветеринарное, Волчанск, Варваровка, Землянки, Комиссарово и Колодязное.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополи, Красное Первое, Двуречная, Западное и Кондрашовка.

Вероятность ракетных и авиационных ударов и в дальнейшем остается высокой по всей территории Украины.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 18:36;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 11 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".