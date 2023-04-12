Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке на 6:00 12 апреля проинформировал о том, что обстановка на Слобожанском направлении остается стабильной, на Купянском враг в атаки также не идет, но продолжаются обстрелы.

«За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Ветеринарное, Глубокое, Гатище, Волчанск, Зыбино, Волоховка, Охримовка, Черняков, Комиссарово, Бударки и Довжанка на Харьковщине. На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись населенные пункты Колодязное, Каменка, Тополи, Красное Первое, Редкодуб, Новомлынск, Двуречная, Кондрашовка, Песчаное и Берестовое», — перечислили в Генштабе.

За минувшие сутки армия РФ нанесла по территории Украины 1 ракетный и 21 авиационный удар. Также враг совершил 33 обстрела из РСЗО.

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Наступательные действия враг ведет на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки там Силы обороны отбили 72 атаки противника.