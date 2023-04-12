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Окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів Харківщини – Генштаб

Події 07:22   12.04.2023
Оксана Горун
Окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів Харківщини – Генштаб Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00 12 квітня поінформував про те, що ситуація на Слобожанському напрямку залишається стабільною, на Куп’янському ворог в атаки також не йде, але тривають обстріли.

Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Ветеринарне, Глибоке, Гатище, Вовчанськ, Зибине, Волохівка, Охрімівка, Черняків, Комісарове, Бударки та Довжанка на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Колодязне, Кам’янка, Тополі, Красне Перше, Рідкодуб, Новомлинськ, Дворічна, Кіндрашівка, Піщане і Берестове”, – перерахували в Генштабі.

Минулої доби армія РФ завдала по території України 1 ракетний і 21 авіаційний удар. Також ворог здійснив 33 обстріли з РСЗВ.

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Наступальні дії ворог веде на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби там Сили оборони відбили 72 атаки противника.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 07:22;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00 12 квітня поінформував про те, що ситуація на Слобожанському напрямку залишається стабільною, на Куп’янському ворог в атаки також не йде, але тривають обстріли".