Окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів Харківщини – Генштаб

Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00 12 квітня поінформував про те, що ситуація на Слобожанському напрямку залишається стабільною, на Куп’янському ворог в атаки також не йде, але тривають обстріли.

“Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Ветеринарне, Глибоке, Гатище, Вовчанськ, Зибине, Волохівка, Охрімівка, Черняків, Комісарове, Бударки та Довжанка на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Колодязне, Кам’янка, Тополі, Красне Перше, Рідкодуб, Новомлинськ, Дворічна, Кіндрашівка, Піщане і Берестове”, – перерахували в Генштабі.

Минулої доби армія РФ завдала по території України 1 ракетний і 21 авіаційний удар. Також ворог здійснив 33 обстріли з РСЗВ.

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Наступальні дії ворог веде на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби там Сили оборони відбили 72 атаки противника.