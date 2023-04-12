11 населених пунктів Харківщини були під обстрілами ворога за добу – Генштаб

Райони щонайменше 11 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Супротивник утримує підрозділи у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей, продовжує інженерне обладнання місцевості. Протягом доби обстріляні населені пункти Ветеринарне, Вовчанськ, Варварівка, Землянки, Комісарове та Колодязне.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Красне Перше, Дворічна, Западне та Кіндрашівка.

Ймовірність ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.