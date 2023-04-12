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11 населених пунктів Харківщини були під обстрілами ворога за добу – Генштаб

Події 18:36   12.04.2023
Олена Нагорна
11 населених пунктів Харківщини були під обстрілами ворога за добу – Генштаб

Райони щонайменше 11 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Супротивник утримує підрозділи у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей, продовжує інженерне обладнання місцевості. Протягом доби обстріляні населені пункти Ветеринарне, Вовчанськ, Варварівка, Землянки, Комісарове та Колодязне.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Красне Перше, Дворічна, Западне та Кіндрашівка.

Ймовірність ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 18:36;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 11 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".