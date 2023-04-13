Армия РФ обстреляла 16 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

Районы по меньшей мере 16 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей, продолжает осуществлять инженерное оборудование местности. Обстреляны населенные пункты Ветеринарное, Лукьянцы, Нескучное, Волчанск, Варваровка, Нестерное, Землянки, Комиссарово и Колодязное.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополи, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кондрашовка и Оскол.

Вероятность ракетных и авиационных ударов остается высокой по всей территории Украины.