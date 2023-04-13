Армия РФ обстреляла 16 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб
Районы по меньшей мере 16 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей, продолжает осуществлять инженерное оборудование местности. Обстреляны населенные пункты Ветеринарное, Лукьянцы, Нескучное, Волчанск, Варваровка, Нестерное, Землянки, Комиссарово и Колодязное.
На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополи, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кондрашовка и Оскол.
Вероятность ракетных и авиационных ударов остается высокой по всей территории Украины.
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- • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 07:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 16 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.".