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Армия РФ обстреляла 16 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

Происшествия 07:17   13.04.2023
Елена Нагорная
Армия РФ обстреляла 16 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

Районы по меньшей мере 16 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей, продолжает осуществлять инженерное оборудование местности. Обстреляны населенные пункты Ветеринарное, Лукьянцы, Нескучное, Волчанск, Варваровка, Нестерное, Землянки, Комиссарово и Колодязное.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополи, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кондрашовка и Оскол.

Вероятность ракетных и авиационных ударов остается высокой по всей территории Украины.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 07:17;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 16 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.".