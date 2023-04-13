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Армія РФ обстріляла 16 населених пунктів Харківщини – Генштаб

Події 07:17   13.04.2023
Олена Нагорна
Армія РФ обстріляла 16 населених пунктів Харківщини – Генштаб

Райони щонайменше 16 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей, продовжує інженерне обладнання місцевості. Обстріляні населені пункти Ветеринарне, Лук’янці, Нескучне, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Землянки, Комісарове та Колодязне.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка та Оскіл.

Імовірність ракетних та авіаційних ударів залишається високою по всій території України.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2023 в 07:17;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 16 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.".