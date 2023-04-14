«Массовая эвакуация на Харьковщине не проводится», — Синегубов
На Харьковщине подготовлено более тысячи мест для эвакуированных из прифронтовых населенных пунктов области.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его словам, на прошлой неделе с территорий, где ведутся активные боевые действия, эвакуировали 30 детей.
«Массовая эвакуация у нас пока не проводится. Однако все заявки, которые мы имеем от местных жителей, все удовлетворяем. Тем более у нас есть возможность расселять людей в самом городе Харькове», — рассказал председатель ХОВА.
Синегубов также добавил, что при необходимости количество мест для эвакуированных могут увеличить до 3 тысяч.
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 16:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине подготовлено более тысячи мест для эвакуированных из прифронтовых населенных пунктов области.".