«Массовая эвакуация на Харьковщине не проводится», — Синегубов

На Харьковщине подготовлено более тысячи мест для эвакуированных из прифронтовых населенных пунктов области.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его словам, на прошлой неделе с территорий, где ведутся активные боевые действия, эвакуировали 30 детей.

«Массовая эвакуация у нас пока не проводится. Однако все заявки, которые мы имеем от местных жителей, все удовлетворяем. Тем более у нас есть возможность расселять людей в самом городе Харькове», — рассказал председатель ХОВА.

Синегубов также добавил, что при необходимости количество мест для эвакуированных могут увеличить до 3 тысяч.