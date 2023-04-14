На Харьковщине из прифронтового села вывезли отца с четырьмя детьми (видео)
На Харьковщине продолжается добровольная эвакуация из населенных пунктов, которые расположены вдоль линии фронта.
Среди недавно эвакуированных – Узохо Оненич с четырьмя детьми. Он жил в собственном доме в селе Лукьянцы Липецкой громады. Кроме воспитания детей мужчина занимался домашним хозяйством, имел огород и держал коз, рассказали в ХОВА.
«Там фронтовая зона. Нам нужно эвакуироваться. Особенно детей. Потому что там «прилеты», – отметил отец.
Как рассказал директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол, 7 апреля отец четырех детей согласился покинуть прифронтовую зону.
«Несмотря на постоянные вражеские обстрелы села Лукьянцы и опасность для детей Узохо Оненич долгое время отказывался покидать дом и покинуть хозяйство. Путем ежедневных визитов и уговоров нам удалось убедить мужчину переехать с семьей в безопасное место», — добавил Сокол.
Сейчас семья Узохо Оненича находится в одном из сел Нововодолажской громады. Многодетной семье выделили частный дом, детям дали все необходимое и планируют предложить мужчине варианты трудоустройства.
«Мы уже познакомились с соседями, моим детям подарили мяч. Всё необходимое для полноценной жизни у нас есть. Дом хороший, теплый. Теперь готовимся подписать декларацию с местным семейным врачом. Также нам пообещали восстановить некоторые утраченные документы. Детям здесь нравится. Самое главное – здесь безопаснее и неслышно взрывов», – рассказал Узохо Оненич.
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 14:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине продолжается добровольная эвакуация из населенных пунктов, которые расположены вдоль линии фронта.".