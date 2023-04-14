На Харьковщине из прифронтового села вывезли отца с четырьмя детьми (видео)

На Харьковщине продолжается добровольная эвакуация из населенных пунктов, которые расположены вдоль линии фронта.

Среди недавно эвакуированных – Узохо Оненич с четырьмя детьми. Он жил в собственном доме в селе Лукьянцы Липецкой громады. Кроме воспитания детей мужчина занимался домашним хозяйством, имел огород и держал коз, рассказали в ХОВА.

«Там фронтовая зона. Нам нужно эвакуироваться. Особенно детей. Потому что там «прилеты», – отметил отец.

Как рассказал директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол, 7 апреля отец четырех детей согласился покинуть прифронтовую зону.

«Несмотря на постоянные вражеские обстрелы села Лукьянцы и опасность для детей Узохо Оненич долгое время отказывался покидать дом и покинуть хозяйство. Путем ежедневных визитов и уговоров нам удалось убедить мужчину переехать с семьей в безопасное место», — добавил Сокол.

Сейчас семья Узохо Оненича находится в одном из сел Нововодолажской громады. Многодетной семье выделили частный дом, детям дали все необходимое и планируют предложить мужчине варианты трудоустройства.

«Мы уже познакомились с соседями, моим детям подарили мяч. Всё необходимое для полноценной жизни у нас есть. Дом хороший, теплый. Теперь готовимся подписать декларацию с местным семейным врачом. Также нам пообещали восстановить некоторые утраченные документы. Детям здесь нравится. Самое главное – здесь безопаснее и неслышно взрывов», – рассказал Узохо Оненич.