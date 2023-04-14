На Харківщині з прифронтового села вивезли батька із чотирма дітьми (відео)

На Харківщині продовжується добровільна евакуація із населених пунктів, які розташовані вздовж лінії фронту.

Серед нещодавно евакуйованих – Узохо Оненіч із чотирма дітьми. Він мешкав у власному будинку в селі Лук’янці Липецької громади. Крім виховання дітей займався домашнім господарством, мав город та вирощував кіз, розповіли в ХОВА.

«Там фронтова зона. Нам треба евакуюватися. Особливо дітей. Тому, що там «прильоти», – зазначив батько.

Як розповів директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол, 7 квітня батько чотирьох дітей погодився покинути прифронтову зону.

«Незважаючи на постійні ворожі обстріли села Лук’янці та небезпеку для дітей Узохо Оненіч тривалий час відмовлявся покидати дім та залишити господарство. Шляхом щоденних візитів та вмовлянь нам таки вдалося переконати чоловіка переїхати з родиною до безпечного місця», – додав Сокіл.

Зараз сім’я Узохо Оненіча перебуває в одному з сіл Нововодолазької громади. Багатодітній родині виділили приватний будинок, забезпечили дітей всім необхідним та планують запропонувати чоловікові варіанти працевлаштування.

«Ми вже познайомилися із сусідами, моїм дітям подарували м’яч. Все необхідне для повноцінного життя у нас є. Будинок хороший, теплий. Наразі готуємося підписати декларацію з місцевим сімейним лікарем. Також нам пообіцяли відновити деякі втрачені документи. Дітям тут подобається. Найголовніше – тут безпечніше і не чути вибухів», – розповів Узохо Оненіч.