Названо громади Куп’янщини, звідки невдовзі примусово евакуюють сім’ї з дітьми

Днями має бути погоджено рішення щодо примусової евакуації дітей з батьками з найнебезпечніших громад Куп’янського району Харківської області – Вільхуватської, Дворічанської та Петропавлівської, а можливо й Кіндрашівської.

Про це повідомив на брифінгу начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

“Найближчими днями, я думаю, буде прийнято рішення щодо проведення обов’язкової евакуації. Особливо це стосується дітей з батьками. Якщо ми говоримо про примусову евакуацію, то ми поки що будемо говорити про дітей. Якщо батьки знаходяться з дітьми в небезпечній ситуації, то ми не можемо просто спостерігати. Будемо задіювати механізми, щоб їх вивезти”, — зазначив Канашевич.

Він розповів, що до Вільхуватської громади входять дванадцять населених пунктів, дев’ять із яких обстрілюються майже щодня. Там лишаються дев’ять дітей.

У Дворічанській громаді, де деокуповано 27 населених пунктів, найбільше страждають від ударів РФ селище Дворічна та село Западне. У цій громаді також мешкають діти.

Петропавлівська громада частково окупована, як і Дворічанська. Там обстрілюють Кучерівку та Петропавлівку. У громаді залишаються 16 дітей.

Гатять російські військові й по Кіндрашівській ОТГ, яка частково виходить на берег річки Оскіл і знаходиться за 5-7 кілометрів від лінії фронту.

“Є ті населені пункти, які ми розуміємо, що точно треба робити. Це Піщане Петропавлівської громади. Там дві дитини проживають з батьками. Це населені пункти Дворічанської громади Фігурівка, Петроіванівка, Метрофанівка, які так само наближені і до кордону, і до зони бойових дій. Тобто днями таке рішення вже приймемо. Ми будемо йти по населених пунктах, де є діти. Окремо по кожному пункту“, — сказав Канашевич.

“Обстріли абсолютно хаотичні. Просто по населених пунктах, де мешкають мирні жителі. Тому до всіх мешканців ми звертаємося і закликаємо не бути байдужими до власного життя і приймати рішення, щоб переїхати в безпечніші місця Харківської області, а якщо є потреба, то й по Україні”, – додав він.