На Харківщині підлітка тижнями переконували виїхати із села на кордоні з РФ

Протягом останніх двох тижнів із території Харківського району Харківської області вивезли 26 дітей. Нині процес евакуації добровільний. 6 березня із прикордонного села Борисівка Липецької громади вивезли 15-річного підлітка.

Упродовж кількох тижнів представники районної та міської адміністрацій щодня відвідували село та вмовляли хлопця залишити небезпечну територію, але він категорично відмовлявся, розповів директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол.

“Це поодинокий випадок. Коли родина виїхала, а 15-річний син залишився. Було дуже важко вмовити”, – зазначив Сокол.

На допомогу прийшли волонтери.

“Хлопці з нашої команди поїхали туди і, слава Богу, все пройшло дуже добре. Хлопця ми вивезли. Те, що у 600 метрах від цього села російський блокпост, думаю, ви розумієте, яка там ситуація”, – розповів керівник громадської організації “Я врятований” Дмитро Ложенко.

За словами 15-річного Євгена, в селі залишилася його бабуся, якій він допомагав по господарству. Шкільні уроки хлопець відвідував онлайн.

«Світла не було, воду вмикали нам на станції. Я робив кролятники, займався господарством. Я розумію, що тут безпечніше. Залишуся на якийсь час тут», – розповів Євген.

Хлопець із батьком житиме в одному з гуртожитків Харкова, додав Іван Сокол.