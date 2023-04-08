На Харьковщине подростка неделями убеждали выехать из села на границе с РФ
В течение последних двух недель с территории Харьковского района Харьковской области вывезли 26 детей. Сейчас процесс эвакуации добровольный. 6 марта из приграничного села Борисовка Липецкой громады вывезли 15-летнего подростка.
В течение нескольких недель представители районной и городской администраций ежедневно посещали село и уговаривали парня покинуть опасную территорию, но он категорически отказывался, рассказал директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол.
«Это единичный случай. Когда семья уехала, а 15-летний сын остался. Было очень трудно уговорить», — отметил Сокол.
На помощь пришли волонтеры.
«Ребята из нашей команды поехали туда и, слава Богу, все прошло очень хорошо. Парня мы вывезли. То, что в 600 метрах от этого села российский блокпост, думаю, вы понимаете, какая там ситуация», — рассказал руководитель общественной организации «Я спасен» Дмитрий Ложенко.
По словам 15-летнего Евгения, в селе осталась его бабушка, которой он помогал по хозяйству. Школьные уроки парень посещал онлайн.
«Света не было, воду включали нам на станции. Я делал крольчатники, занимался хозяйством. Я понимаю, что здесь безопаснее. Останусь на какое-то время здесь», — согласился подросток.
Парень с отцом будет жить в одном из общежитий Харькова, добавил Иван Сокол.
Читайте также: Эвакуированные с Купянщины дети уехали на реабилитацию на Ровенщину (видео)
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине подростка неделями убеждали выехать из села на границе с РФ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 8 апреля 2023 в 11:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение последних двух недель с территории Харьковского района Харьковской области вывезли 26 детей. Сейчас процесс эвакуации добровольный. 6 марта из приграничного села Борисовка Липецкой громады вывезли 15-летнего подростка.".