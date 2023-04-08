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На Харьковщине подростка неделями убеждали выехать из села на границе с РФ

Общество 11:28   08.04.2023
Елена Нагорная
На Харьковщине подростка неделями убеждали выехать из села на границе с РФ Фото: ХОВА

В течение последних двух недель с территории Харьковского района Харьковской области вывезли 26 детей. Сейчас процесс эвакуации добровольный. 6 марта из приграничного села Борисовка Липецкой громады вывезли 15-летнего подростка.

В течение нескольких недель представители районной и городской администраций ежедневно посещали село и уговаривали парня покинуть опасную территорию, но он категорически отказывался, рассказал директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол.

«Это единичный случай. Когда семья уехала, а 15-летний сын остался. Было очень трудно уговорить», — отметил Сокол.

На помощь пришли волонтеры.

«Ребята из нашей команды поехали туда и, слава Богу, все прошло очень хорошо. Парня мы вывезли. То, что в 600 метрах от этого села российский блокпост, думаю, вы понимаете, какая там ситуация», — рассказал руководитель общественной организации «Я спасен» Дмитрий Ложенко.

По словам 15-летнего Евгения, в селе осталась его бабушка, которой он помогал по хозяйству. Школьные уроки парень посещал онлайн.

«Света не было, воду включали нам на станции. Я делал крольчатники, занимался хозяйством. Я понимаю, что здесь безопаснее. Останусь на какое-то время здесь», — согласился подросток.

Парень с отцом будет жить в одном из общежитий Харькова, добавил Иван Сокол.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 апреля 2023 в 11:28;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение последних двух недель с территории Харьковского района Харьковской области вывезли 26 детей. Сейчас процесс эвакуации добровольный. 6 марта из приграничного села Борисовка Липецкой громады вывезли 15-летнего подростка.".