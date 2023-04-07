Эвакуированные дети из Купянщины уехали на реабилитацию на Ровенщину (видео)

7 апреля 18 эвакуированных детей из Купянского района в сопровождении со взрослыми отправились на психологическую и физическую реабилитацию в санаторий Ровенщины.

Об этом сообщили в ХОВА.

«Это реабилитация, медицинское обследование, и весь спектр социальных услуг, которые будет предоставлять государство внутренне перемещенным лицам», — сообщил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

В Харьковской области продолжается эвакуация детей с деоккупированных территорий и населенных пунктов, где продолжаются боевые действия, сообщил директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол.

«18 детей сегодня эвакуируются на Западную Украину, где они действительно почувствуют разницу. Не будет обстрелов, не будет ежедневно взрывов, не будет угрозы жизни», — добавил Сокол.