«Мы предлагаем эвакуацию», — Верещук о поездке в Харьковскую область

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в эфире нацмарафона сообщила, что жителям населенных территорий Харьковщины, которые находятся под постоянными обстрелами, предлагают эвакуироваться.

«И именно там мы предлагаем эвакуацию для детей, для женщин, для пожилых людей», — рассказала Верещук.

Вице-премьер-министр отметила, что большинство людей боятся покидать свои дома, потому что не знают, что их ждет.

«Но, к примеру, вчера мы разговаривали с одной женщиной, которая является опекуном для 5 сирот. Объяснили ей, что она может совершенно бесплатно уехать. Мы ей предоставим всю важную поддержку и помощь. Решение было принято сразу», – рассказала Верещук.

Она также отметила, что большинство жителей области эвакуируются именно в город Харьков.