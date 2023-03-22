«Мы предлагаем эвакуацию», — Верещук о поездке в Харьковскую область
Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в эфире нацмарафона сообщила, что жителям населенных территорий Харьковщины, которые находятся под постоянными обстрелами, предлагают эвакуироваться.
«И именно там мы предлагаем эвакуацию для детей, для женщин, для пожилых людей», — рассказала Верещук.
Вице-премьер-министр отметила, что большинство людей боятся покидать свои дома, потому что не знают, что их ждет.
«Но, к примеру, вчера мы разговаривали с одной женщиной, которая является опекуном для 5 сирот. Объяснили ей, что она может совершенно бесплатно уехать. Мы ей предоставим всю важную поддержку и помощь. Решение было принято сразу», – рассказала Верещук.
Она также отметила, что большинство жителей области эвакуируются именно в город Харьков.
Читайте также: Вопрос об объявлении принудительной эвакуации рассматривается — Синегубов
Новости по теме:
Вы читали новость: ««Мы предлагаем эвакуацию», — Верещук о поездке в Харьковскую область»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 12:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в эфире нацмарафона сообщила, что жителям населенных территорий Харьковщины, которые находятся под постоянными обстрелами, предлагают эвакуироваться.".