Live
  • Среда 22.03.2023
    • Харьков
  •   +13°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.42
    • 🟢

«Мы предлагаем эвакуацию», — Верещук о поездке в Харьковскую область

Общество 12:38   22.03.2023
Виктория Яковенко
«Мы предлагаем эвакуацию», — Верещук о поездке в Харьковскую область

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в эфире нацмарафона сообщила, что жителям населенных территорий Харьковщины, которые находятся под постоянными обстрелами, предлагают эвакуироваться.

«И именно там мы предлагаем эвакуацию для детей, для женщин, для пожилых людей», — рассказала Верещук.

Вице-премьер-министр отметила, что большинство людей боятся покидать свои дома, потому что не знают, что их ждет.

«Но, к примеру, вчера мы разговаривали с одной женщиной, которая является опекуном для 5 сирот. Объяснили ей, что она может совершенно бесплатно уехать. Мы ей предоставим всю важную поддержку и помощь. Решение было принято сразу», – рассказала Верещук.

Она также отметила, что большинство жителей области эвакуируются именно в город Харьков.

Читайте также: Вопрос об объявлении принудительной эвакуации рассматривается — Синегубов

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

12:38
«Мы предлагаем эвакуацию», — Верещук о поездке в Харьковскую область
12:02
В Харькове произошла авария на тепломагистрали: на месте разрытия — много воды
21:46
Вопрос об объявлении принудительной эвакуации рассматривается — Синегубов
21:07
Больше полутысячи детей вывезли с Харьковщины в РФ оккупанты — Синегубов
20:29
Юруниверситет в Харькове не разместил ВПЛ: Верещук обратилась к руководителям

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: ««Мы предлагаем эвакуацию», — Верещук о поездке в Харьковскую область»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 12:38;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в эфире нацмарафона сообщила, что жителям населенных территорий Харьковщины, которые находятся под постоянными обстрелами, предлагают эвакуироваться.".