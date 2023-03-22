«Ми пропонуємо евакуацію», – Верещук про поїздку на Харківщину

Віцепрем’єр – міністерка України Ірина Верещук в етері нацмарафону повідомила, що мешканцям населених територій Харківщини, які знаходяться під постійними обстрілами, пропонують евакуюватися.

«І саме там ми пропонуємо евакуацію для дітей, для жінок, для людей похилого віку», – розповіла Верещук.

Віцепрем’єр – міністерка зазначила, що більшість людей бояться покидати свої домівки, бо не знають, що їх чекає.

«Але, до прикладу, вчора ми розмовляли з однією пані, яка є опікуном для 5 сиріт. Пояснили їй, що вона може абсолютно безкоштовно виїхати. Ми їй надамо усю важливу підтримку і допомогу. Рішення було прийняте відразу», – розповіла Верещук.

Вона також зазначила, що більшість мешканців області евакуюються саме до міста Харкова.