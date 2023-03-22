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«Ми пропонуємо евакуацію», – Верещук про поїздку на Харківщину

Суспільство 12:38   22.03.2023
Вікторія Яковенко
«Ми пропонуємо евакуацію», – Верещук про поїздку на Харківщину

Віцепрем’єр – міністерка України Ірина Верещук в етері нацмарафону повідомила, що мешканцям населених територій Харківщини, які знаходяться під постійними обстрілами, пропонують евакуюватися.

«І саме там ми пропонуємо евакуацію для дітей, для жінок, для людей похилого віку», – розповіла Верещук.

Віцепрем’єр – міністерка зазначила, що більшість людей бояться покидати свої домівки, бо не знають, що їх чекає.

«Але, до прикладу, вчора ми розмовляли з однією пані, яка є опікуном для 5 сиріт. Пояснили їй, що вона може абсолютно безкоштовно виїхати. Ми їй надамо усю важливу підтримку і допомогу. Рішення було прийняте відразу», – розповіла Верещук.

Вона також зазначила, що більшість мешканців області евакуюються саме до міста Харкова.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2023 в 12:38;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Віцепрем’єр – міністерка України Ірина Верещук в етері нацмарафону повідомила, що мешканцям населених територій Харківщини, які знаходяться під постійними обстрілами, пропонують евакуюватися.".