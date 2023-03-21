Питання про оголошення примусової евакуації розглядається – Синєгубов
У Харківській області не виключають оголошення обов’язкової примусової евакуації з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів. При цьому із селища Дворічна вже вивезли всіх дітей.
Про це очільник ХОВА Олег Синєгубов повідомив на спільному з віцепрем’єр-міністеркою Іриною Верещук брифінгу.
“Люди мають захотіти виїхати. І це для нас наразі основна проблема. Люди не бажають виїжджати з цих територій. Нам вдалося вивезти всіх дітей з населеного пункту Дворічна минулого тижня. Останні були випадки. Загалом щотижня ми евакуюємо з цих територій від ста до двохсот людей. Однак ми так само розглядаємо питання щодо оголошення відповідно до постанови Кабміну обов’язкової примусової евакуації з цих населених пунктів, територій, де ведуться постійні обстріли”, — зазначив голова ХОВА.
«Якщо ми будемо розуміти, що небезпека дуже серйозна, то ми будемо разом з урядом приймати рішення щодо примусової евакуації», – уточнив він.
Синєгубов також нагадав, що евакуація є безкоштовною, як і житло, зокрема у Харкові.
“Це не обов’язково за межами Харкова та області. За межами – це можуть бути спеціалізовані заклади. Як, наприклад, ми минулого тижня евакуювали 49 осіб з особливими потребами в Житомирську область. Тому що для тих людей має бути організований спеціалізований догляд. А в Харкові в нас є така можливість”, – додав він.
27 лютого була оголошена обов’язкова евакуація з Куп’янської громади дітей та маломобільних категорій населення. У ХОВА пізніше пояснили: насильно людей, звісно, не вивозять. З ними ведуть роз’яснювальну роботу, вмовляючи не ризикувати життям.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2023 в 21:46;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області не виключають оголошення обов’язкової примусової евакуації з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів. При цьому із селища Дворічна вже вивезли всіх дітей.".