“Людей все більше”: евакуйованих із Харківщини відправлять на Житомирщину
Наступна евакуація з територій, які щодня зазнають ворожих обстрілів, передбачена 16 березня – до інтернатних закладів Житомирської області.
Про це повідомив директор департаменту соціального захисту населення ХОВА Юрій Шпарага під час апаратної наради.
“Ми відправляємо до Житомирської області 50 осіб. Це ті громадяни, яких ми вивезли зі службою цивільного захисту. На жаль, на місцях їхнього проживання постійно відбуваються обстріли, вони втратили житло, у деяких навіть постраждало здоров’я. Зокрема, це люди похилого віку, маломобільні громадяни. Спочатку ми їх розміщували в наших закладах, але людей стає все більше, тому виникала потреба у подальшій евакуації громадян”, – розповів Шпарага.
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Наразі в управліннях соціального захисту населення Харківщини на обліку перебувають майже 470 тисяч переселенців – це 385 тисяч сімей. З них 125 тисяч – пенсіонери, 83 тисячі – діти віком до 18 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 19:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наступна евакуація з територій, які щодня зазнають ворожих обстрілів, передбачена 16 березня – до інтернатних закладів Житомирської області.".