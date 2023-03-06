Обов’язкова евакуація з Куп’янська: 500 родинам пропонують житло в Житомирі

500 сімей з дітьми з міста Куп’янськ Харківської області, де оголошена обов’язкова евакуація неповнолітніх та маломобільних категорій населення, можуть розмістити в Житомирі.

Про це написав у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, 6 березня з Куп’янська вивезли десятьох людей – усі евакуйовані отримують необхідну допомогу та тимчасове житло.

“З місць проведення бойових дій, з лінії фронту ми маємо евакуювати людей. Проводимо роз’яснювальну роботу. Навіть по Куп’янському району, по деяких населених пунктах проводимо обов’язкову евакуацію. Це нам дозволить ретельніше підходити до кожної сім’ї, до кожного подвір’я і вже індивідуально доносити інформацію, що евакуюватися потрібно. Оскільки наразі той напрямок є дуже небезпечним”, – підкреслив Синєгубов в етері телемарафону.